Koch na nieuwe mokerslag NAC: ‘We staan er niet. Dat is gewoon slecht’

Menno Koch wist in Sittard ook even niet meer waar hij het zoeken moest. De aanvoerder van NAC stond met een belabberde inspeelpass aan de basis van de tweede treffer van de Limburgers. ,,Dit was weer zo'n wedstrijd dat we er moesten staan, maar we falen”, zei Koch tegen FOX Sports. ,,Zo lang de tegenstanders de punten niet pakken maak je in ieder geval nog een kans, maar dan moet je wel zelf gaan winnen. We kunnen wel elke keer naar de concurrenten kijken, maar als je het zelf niet doet heb je daar niks aan. Zelf moeten we er staan en we staan er niet. Dat is gewoon slecht.”