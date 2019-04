Koch na nederlaag NAC: ‘Zuur, we hadden met een puntje naar huis gewild’

NAC-captain Menno Koch vond dat een punt tegen Heracles Almelo zaterdagavond het maximale was voor zijn ploeg. ,,Dat ie er dan in de 82ste minuut alsnog invalt, is heel zuur.”

,,Tot aan die 82ste minuut hebben we het goed volgehouden. Een gelijkspel was het maximaal haalbare, gezien het wedstrijdbeeld. Het was vandaag de boel dichthouden en hopen op een kans uit de omschakeling. Het was een moeilijke wedstrijd. We hadden met een puntje naar huis gewild”, vertelde hij voor de camera bij FOX Sports.

Dat gebeurde dus niet. Peterson kopte de 1-0 binnen. De ongeslagen status van Ruud Brood als trainer van NAC ging zo verloren. ,,We hebben twee wedstrijden goed voetbal laten zien, goede mentaliteit en drive. Vandaag was het meer vechten en moesten we veel energie in de wedstrijd steken. Voetballend was het een stuk moeilijker. Je moet dan proberen de boel dicht te houden, maar dat lukte niet. Dat is heel zonde.”

Vrijdag staat NAC - FC Emmen op het programma. Koch: ,,Drie punten is dan het enige dat voldoende is. We moeten er weer staan, er vol voor gaan. We hebben de supporters dan hard nodig.”