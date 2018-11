Koch na blamage in Emmen: ‘Tweede helft was heel slecht’

Ilic niet op training NAC, inzetbaar­heid twijfelach­tig

8 november Het is nog onzeker of de man in vorm NAC kan bijstaan zaterdag in Emmen. Donderdag bleef Luka Ilic opnieuw binnen vanwege de blessure die hij afgelopen weekeinde opliep. Vrijdag wordt bekeken of de middenvelder inzetbaar is.