Koch na afstraffing: 'Krijgen de doelpunten veel te gemakkelijk tegen'

Voor de camera van FOX Sports noemde hij de openingswedstrijd tegen AZ (5-0) 'dramatisch'. ,,Zo wil je niet beginnen. Dit is dramatisch voor ons. We hadden dit ons anders voorgesteld."

,,Wat er goed ging? Heel weinig. Niet niks, maar wel heel erg weinig. Met name de eerste helft was het heel zwak. In de tweede helft proberen we nog te voetballen en krijgen we wat kansjes. Maar de kansen die we tegen krijgen en de tegendoelpunten: veel te gemakkelijk...", vervolgde de verdediger.