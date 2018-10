Koch: Hier moeten we vertrouwen uit putten

Koch was blij met de start van zijn ploeg in Den Haag. ,,Ik denk dat we ADO goed vastzetten en dat we vanuit goed positiespel een doelpunt maken.” Ilic opende de score, maar een paar minuten later lag de gelijkmaker al weer achter doelman Benjamin van Leer. EL Khayati kon ongehinderd raak schieten.

,,Zij komen terug. Zo'n man mag je nooit zoveel ruimte geven. Dat mag niet. Daar moeten we van leren en dit bespreken. De tweede helft is een open wedstrijd van beide kanten.”

Gescoord werd er niet meer, waardoor NAC net als vorige weke tegen Willem II een punt pakte. ,,Ik denk dat we sinds PSV een bepaald ritme hebben waarin we steeds beter voetballen. Ook spelen we meer op karakter, waardoor we net als nu de 1-1 pakken. Ik denk dat we kwaliteiten genoeg hebben en de punten moeten komen. Hier moeten we vertrouwen uit putten.”