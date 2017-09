Koch: 'Heerlijk om zo terug te zijn'

2,5 jaar nadat hij zijn kruisband afscheurde in de Kuip, keerde NAC-verdediger Menno Koch terug in Rotterdam. Hij beleefde een gedenkwaardige avond.

Stiekem, zonder dat anderen het merken, gaat hij terug naar 8 maart 2015. De dag van de frontale botsing. Daar, in een ontredderde Kuip te midden van huilende Rotterdammers en feestende Bredanaars, wordt afgelopen zaterdag even alles stil om Menno Koch heen. De onheilsplek van toen, is gezegende grond geworden. ,,Dit voelt heerlijk", zegt hij.

De 0-2-zege op Feyenoord maakt veel los bij NAC. Spelers vliegen elkaar in de armen, fans springen in de nok van het stadion voor hun club op wat een historische voetbalavond is geworden. Koch denkt aan 2,5 jaar geleden als hij op een warme winterdag Elvis Manu met een overtreding tot stilstand brengt. De centrale verdediger raakt, hoe ongelukkig, zwaar geblesseerd. Hij scheurt zijn kruisband af in wat zijn negende wedstrijd is voor NAC, dat hem sinds januari huurt van PSV. Met een vette lach, zonder enig spoortje van melancholie, rept hij zaterdag over een cirkel die rond is.

Quote Ik zou liegen als ik zeg dat het niet een keer in mijn hoofd voorbij is gekomen: dit was het moment dat het gebeurde. Menno Koch

,,Ik ben niet heel emotioneel of iemand met veel gedachtes in zijn hoofd. Maar ik zou liegen als ik zeg dat het niet een keer in mijn hoofd voorbij is gekomen: dit was het moment dat het gebeurde. Na het fluitsignaal dacht ik: wat is dit heerlijk, om zo terug te zijn. Met hetzelfde shirt, met dezelfde club en dezelfde wedstrijd."

Revanche

In veel is Koch zelf ook hetzelfde gebleven: zijn gedrag, zijn manier van praten. De haren zijn immer in een keurige linker zijscheiding gekamd. De enige zichtbare veranderingen zijn het vlassige snorretje en het sikje onder zijn kin. Dit is een revanche op onszelf, zegt Koch verwijzend naar het bekerechec tegen de amateurs van Achilles'29. ,,We moesten iets terugdoen, terwijl we wisten dat de kans niet heel groot was dat we dat hier bij Feyenoord konden doen. Als wij met superveel strijd hadden verloren, was het gevoel er misschien ook geweest dat we iets hadden laten zien. Maar dit is natuurlijk fantastisch. Bijna geen kansen tegen en na de 0-1 hebben we het als team goed dichtgehouden."

De zwaar bekritiseerde defensie van NAC, 17 goals tegen in 6 duels, houdt tegen de landskampioen voor het eerst dit seizoen zelfs de nul. Drie dagen nota bene na de 4-3 oorwassing door Achilles'29. Volgens Koch zitten 'die wedstrijden er nu eenmaal tussen', of je wilt of niet.

Beste antwoord

,,Het is het onverklaarbare van voetbal. Dit is het beste antwoord dat we konden geven. Iedereen weet hoe het was afgelopen woensdag. Een schande dat zoiets ons is overkomen, dat hebben we toen duidelijk uitgesproken", zegt Koch.

,,Dit antwoord voelt zeker als een bevrijding. En dat we dat hier in De Kuip voor elkaar krijgen, is helemaal ongelofelijk. Dit was echt een teamprestatie. Iedereen is tot het gaatje gegaan. We hoeven niet stil te zijn. We hebben een fantastische prestatie geleverd, dat mag iedereen weten en dat mag iedereen horen."

Volledig scherm Menno Koch (3) viert de openingstreffer van NAC tegen Feyenoord in het stadion waar hij 2,5 jaar geleden zwaar geblesseerd raakte. © Dennis Wielders