Koch: 'Groot gelijk dat hij gaat liggen'

StrafschopGeel kreeg hij niet voor de lichte overtreding op Mustafa Saymak die leidde tot de strafschop in de blessuretijd van de eerste helft in een wedstrijd die NAC met 0-2 verloor van PEC Zwolle . Menno Koch: ,,Dat zegt misschien wel genoeg. Het is een cruciaal moment, omdat wij onverwacht met een achterstand de rust ingaan.”

,,Natuurlijk, ik voelde hem, maar voor mijn gevoel was het heel licht. Ik geef hem groot gelijk dat hij gaat liggen, dat snap ik ook wel. Als het andersom zou zijn geweest, had ik tegen mijn spits gezegd: ‘Waarom ga je niet liggen?’ Maar het is ook aan de scheidsrechter (Martin van den Kerkhof) om in te schatten hoe de situatie is. Als ik hem een scoringskans had ontnomen, had ik er misschien begrip voor op kunnen brengen. Maar hier gaat hij naar de zijkant en is er niks aan de hand.”

Schuld

Toch zocht de verdediger, die de aanvoerdersband droeg nadat Pablo Mari geblesseerd was uitgevallen, ook de schuld bij zichzelf. ,,Wij moeten zorgen dat we niet in die situatie komen. Daar kan ik inderdaad wat aan doen. Die kleine details zijn in de eredivisie bepalend voor het verloop van een wedstrijd. Het is typerend voor ons team. Die laatste stap moeten we nog zetten: zowel in het benutten van de kansen als het voorkomen van de doelpunten.”