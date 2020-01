KNVB stuurt Kooij naar Go Ahead - NAC

video Van Hecke denkt dat zijn fanclub een prima avond had: ‘Voor de tweede keer een overwin­ning’

18 januari Drie keer Jan Paul van Hecke in de basis bij NAC, drie keer de nul. Daar leek het lang op uit te draaien, tegen Jong AZ. Totdat er in de 85ste minuut toch een tegengoal in vloog. De Zeeuw was er ziek van. ,,Echt zonde.”