Klutsvoetbal NAC rendeert dankzij blunderend TOP

met video Toegezon­gen Velanas trakteert NAC-aan­hang in feestweek: ‘Mooiste cadeau dat we kunnen geven’

Met zijn treffer tegen Helmond Sport bezorgde hij de Parel van het Zuiden een succesvolle seizoensstart. Zo maakte Ody Velanas de feestweek van NAC compleet. ,,Ik denk dat de onrust nu weg is na de overname. Dan is dit het mooiste cadeau dat we de supporters kunnen geven.”

5 augustus