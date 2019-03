videoNAC is eerder dood dan levend. De pijn zit diep en dat straalt ook verdediger Daan Klomp uit. NAC ging gisteren met 4-1 onderuit op bezoek bij Vitesse. ,,Het is een rot tijd.”

De jeugdige Klomp zag dat zijn ploeg wel goed aan de wedstrijd begon, toch stortte NAC weer als een kaartenhuis in elkaar. ,,Ja dat is pijnlijk. We moeten de 1-2 maken, maar die krijgen we tegen en dan laten we het weer lopen.” Over het tot stand komen van de 2-1 is Klomp niet te spreken. ,,Het maakt het er niet prettiger op dat het met de VAR zo lang duurt.”

Ook Klomp beseft dat het probleem bij de standaardsituaties ligt. Hij lijkt radeloos. ,,We moeten dat zo snel mogelijk verbeteren. Hoe? Dat is een hele goede. Ik heb daar nu geen antwoord op. We moeten keihard werken om een doelpunt te maken en dan krijgen we ze zelf zo tegen.”

Klomp draait zich vannacht nog wel een paar keer om. Hij miste een enorme kans. ,,Daar denk ik vannacht nog wel een paar keer aan. Het is een kut tijd maar we zijn een hechte ploeg.” Waarom NAC beter is dan De Graafschap? ,,Omdat wij meer kwaliteit hebben.” Waar? ,,Als we aan het voetballen komen kan het er aardig uit zien, maar dat laten we nu niet zien”, besluit de verdediger twijfelachtig.