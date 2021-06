Kleine nederlaag met perspectief voor het Curaçao van NAC-speler Maria

Het was alweer de derde wedstrijd in acht voor de eilandbewoners waar linkshalf Michaël Maria voor de derde opeenvolgende keer een basisplaats had. De speler van NAC deed de volledige negentig minuten mee.

Na de 0-8-zege op de Britse Maagdeneilanden (met twee goals van Maria) en de 0-0 tegen Guatemala, genoeg voor de groepswinst in de eerste ronde, is de 2-1-nederlaag in Panama er eentje met perspectief. Dinsdagnacht volgt de return in Willemstad van de tussenronde.