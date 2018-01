Keuken NAC ook gepromoveerd

Johnny is de allereerste kok in dienst van NAC. Op het trainingscomplex van de club in Zundert houdt hij kantoor, sinds maart, in een keuken die sinds afgelopen zomer compleet is vernieuwd. En ja, dat was nodig, zegt de chef: ,,De vorige keuken was gedateerd en bood niet voldoende ruimte voor het aantal man dat hier eet. Een typische keuken van een sportkantine, dat was het. Iedere dag eet hier 40 tot 45 man. Dan moet je kwaliteit kunnen bieden.''