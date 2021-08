Kestens geniet samen met huisgenoot Vanacker na van eerste zege: ‘Dat juichen voor die tribunes, zalig’

Kalmte

Over zijn eigen spel: ,,Vorige wedstrijd had ik het iets moeilijker. Daar heb ik mee in mijn hoofd gezeten, dat moest gewoon beter. Deze week heb ik kalmte gezocht in mijn hoofd en tegen mezelf gezegd: denk aan de vorige thuiswedstrijd tegen Telstar en probeer progressie te maken. Dat is goed gekomen vandaag. Aan de bal heb ik zakelijke dingen gedaan, weinig jeugdige dingen. Het is goed dat dat er een beetje uit aan het gaan is. Verdedigend had ik het de eerste helft lastig met positioneren. Dat was zoeken. Maar in de rust hebben we gepraat over hoe we het gingen oplossen en ben ik iets lager gaan spelen. Dat voelde comfortabeler.”