Kennen we deze nog? Voormalig NAC-cultheld Sadiq Umar imponeert met bliksemhattrick in Spanje

De meeste NAC-supporters zullen zijn naam nog wel kennen: Sadiq Umar. De nu 23-jarige aanvaller werd in het Rat Verlegh Stadion in een halfjaar tijd een absolute cultheld, maar was zeker ook een bruikbare spits. Sinds zijn tijd in Nederland verdween hij een beetje van de radar, maar zondag heeft hij zich namens zijn nieuwe club Almeria behoorlijk laten gelden.

De boomlange Nigeriaan speelde in Italië voor Spezia, AS Roma, Bologna en Torino, voordat hij in januari 2018 werd gehuurd door NAC. Hij bleef slechts een halfjaar in Breda, maar met vijf competitiegoals droeg hij bij aan de handhaving van dat jaar. Bovendien groeide Umar door zijn wat slungelachtige motoriek en onberekenbare spel uit tot een cultheld pur sang. Sindsdien speelde hij nog voor Rangers FC, Perugia en Partizan Belgrado, voordat hij in oktober 2020 neerstreek bij Almeria.

Bij die Spaanse club (die meedraait in de top van de Segunda Division, het tweede niveau) maakt hij vooralsnog flink indruk. Tot zondag was hij al goed voor zes competitiegoals bij de hoogvlieger, maar daar kwamen er zondagavond razendsnel drie bij. In de kraker tegen subtopper Ponferradina scoorde Umar binnen een halfuur drie keer, waarmee hij zijn ploeg een 3-0 voorsprong bezorgde.

Dat is ook de ruststand in de wedstrijd die nu nog bezig is. Bij een zege nestelen Umar en zijn ploeg zich stevig in de topdrie, waarmee ze volop meedoen om promotie naar La Liga, waarin volgend seizoen zomaar Real Madrid, Barcelona en Atlético Madrid de tegenstanders van De Giraffe (zoals hij bij NAC liefkozend werd genoemd) kunnen zijn.