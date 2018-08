'Keepersprobleem Manchester City blijft zonder gevolgen voor NAC'

Na een transferzomer waarin Manchester City twee keepers verkocht (Joe Hart aan Burnley en Angus Gunn aan Southampton) en eentje verhuurde (Arijanet Muric aan NAC), heeft de Engelse kampioen ineens een keeperstekort. Tweede man Claudio Bravo scheurde maandag zijn achillespees namelijk af en staat maanden buitenspel. Voor eerste keus Ederson is daardoor alleen nog Daniel Grimshaw over als stand-in. Grimshaw, met een driejarig contract op zak, vervult dit seizoen de rol die Muric vorig jaar had; derde doelman van City.

Afspraken

Omdat de Engelse transferperiode op 9 augustus gesloten is, een dag voor de start van de Premier League, werd in Engeland geopperd dat City overweegt om Muric terug te halen. Amper een week nadat de Zwitserse Montenegrijn, die voor een jaar gehuurd is, debuteerde namens NAC. Muric blijft echter waar hij is, in Breda dus. Conform de afspraken dat een huurling een heel seizoen voor NAC uitkomt en niet ergens onderweg van de weg wordt gehaald. Van een tussentijdse terughaal clausule zou ook geen sprake zijn. NAC laat weten dat een terugkeer van Muric naar City momenteel niet aan de orde is. De twee samenwerkende clubs hebben over dat thema geen contact gehad.

Omdat bij hoge uitzondering, in geval van een ernstige blessure, toch een speler mag worden aangetrokken na het sluiten van de transfermarkt, is Manchester City niet gebonden aan iemand uit de eigen gelederen zoals Muric. In Spanje wordt Jasper Cillessen, bij FC Barcelona reserve achter Marc-André ter Stegen, inmiddels gelinkt aan City. Die optie lijkt niet erg waarschijnlijk omdat de Oranje-international van de regen in drup zou belanden.