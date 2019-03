Karol Mets dient dag voor de wedstrijd transferverzoek in bij NAC

Scandinavië

Van der Gaag: ,,De markt in Scandinavië (Noorwegen en Zweden sluiten op 31 maart, Finland 10 april) is nog open. We hebben een aantal dingen besproken gedurende het seizoen en na de Graafschap dat nog eens extra aangehaald. Eerder hebben we dat besproken met Rosheuvel. Waar zijn we op dit moment mee bezig met z’n allen? Dat is missie eredivisie. Het is belangrijk om het eigenbelang daarvoor opzij te zetten. We hebben één gezamenlijk doel. Ik moet een keuze maken en dit is de afweging die ik heb gemaakt. Dat heb ik met Karol besproken en ik leg het daarom op deze manier naar buiten uit.”