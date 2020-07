Karelse over NAC: ‘Elke keer verdedig ik mijn club, maar eigenlijk slaat het nergens op’

,,Wij hebben het talent om iedere keer de verkeerde mensen aan te stellen. In tien jaar heeft NAC twaalf trainers, vijf technisch directeuren en ik weet niet hoeveel algemeen directeuren gehad. We worden de laatste zes tot acht jaar toch voor gek gehouden?”

John Karelse, speler met de meeste wedstrijden ooit voor NAC (de doelman kwam tot 440 wedstrijden, red.) en later twee jaar trainer in Breda, spreekt zich als supporters uit over zijn club.

“Steeds weer dezelfde praatjes, nog geen jaar later is alles anders. Als het even niet loopt, gaat het plan overboord. Mensen steunen elkaar niet. De club heeft geen hart. Iedereen ziet NAC als werk, niet als levensdoel. Ze vinden het allemaal interessant om bij NAC te werken, maar ze werken niet samen, ze denken alleen aan hun eigen hachje.

Jack Sweres belde mij, een echte NAC-man. ‘Elke keer verdedig ik mijn club, maar eigenlijk slaat het nergens op.’ Hij heeft gelijk. Ik probeer er toch weer een positieve draai aan te geven, maar ondertussen schaam je je kapot. De ellende van een supporter is dat je er nooit klaar mee bent. Het zit in je en het gaat er nooit meer uit. Ik heb heel veel aan NAC te danken, daarom hoop ik dat het goed gaat.

NAC is in alles groter dan Heracles. Maar die club is een stabiele middenmoter in de eredivisie. Af en toe twaalfde, soms zevende. Ze blijven altijd uit het risicogebied van de vijftiende plaats. Wij zijn qua beleid helaas achtergebleven bij Heracles.

Annie

Het hele sfeertje is veranderd. In het hoofdgebouw zie ik mensen interessant doen die ik nog nooit gezien heb. Zo van: Zie mij eens. Dan denk ik: het zal wel. Weet je waar ik warm van word? Annie van Hooijdonk. Toen ze vrijdag een lintje kreeg, waren 75 van de 100 aanwezigen oud-NAC: supporters, sponsoren, personeel, bestuursleden. Niet omdat ik een oude man ben, maar vroeger was alles echt beter bij NAC. Toen waren we een familie, iedereen gunde elkaar alles. Dat mis ik nu.”