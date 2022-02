Karel Vrolijk wil tekorten aanvullen bij NAC én 1 miljoen euro investeren

Dat valt op te maken uit de antwoorden van bureau Crossminds, dat de verkoop namens de NAC-aandeelhouders begeleidt, op vragen van Stichting NOAD (de cultuurbewakers van de club). De 2,5 miljoen extra investering bestaat uit ongeveer 1,5 miljoen euro voor het verwachte exploitatietekort en 1 miljoen euro om in de club te steken. Niet duidelijk is of dit een jaarlijkse injectie is of dat die wordt uitgesmeerd over drie jaar.