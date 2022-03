Karel Vrolijk schuift Amerikanen aan de kant, overnameproces NAC gaat wéér nieuwe fase in

Amerikanen en Vrolijk vormen front om NAC te kopen

Kandidaat-koper Karel Vrolijk en NAC-eigenaar Wim van Aalst bereikten een mondeling akkoord over de aandelenprijs, maar staan inmiddels lijnrecht tegenover elkaar in een verhitte overnamestrijd. Het heeft er alle schijn van dat NAC voor het eerst in de ruim honderdjarige geschiedenis een buitenlandse eigenaar krijgt.

8 maart