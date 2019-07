Karel Bouwmeester (1928-2019): Telg van een legendarische voetbaldynastie

De drie broers Bouwmeester leren voetballen op de ‘Gasjes’ (Gasthuisvelden), dicht bij hun ouderlijk huis. De buurt is een broednest van voetbaltalent. In het jubileumboek ‘Honderd Jaar NAC’ (2012) vertelt Karel: ‘Ze noemden NAC destijds een eliteclub, maar we speelden op een zeker moment met wel zeven man uit De Gribus, zoals De Gampel ook genoemd werd.’

Rat Verlegh

De twee oudste jongens, Herman en Karel, spelen eerst bij Baronie, omdat hun vader daar trainer is. In navolging van Herman maakt Karel in 1945 de overstap naar NAC. Van clublegende Rat Verlegh krijgt hij een briefje met speciaal voor hem opgestelde Tien Geboden, omdat hij op de voor hem vreemde plaats van rechtsbuiten komt te spelen. Bouwmeester zal dat briefje altijd bewaren, want ‘Rat Verlegh had zoveel verstand van voetballen, echt onvoorstelbaar.’

Van rechtsbuiten wordt D’n Bouw – bijnaam voor iedere Bouwmeester - rechtshalf en dan stopperspil omdat hij goed kan koppen. Die laatste kwaliteit valt ook op bij mensen van Arsenal. Kort na de oorlog komt een delegatie over uit Londen om thuis bij de Bouwmeesters te praten over een ‘transfer’. Bestuurslid Bolluijt van NAC zit erbij als tolk.

Moeder

Later kan Karel smakelijk lachen om het profavontuur dat niet doorging: ,,Mijn moeder stond op en zei in plat Bredaas: ‘Ze blijven van mijn jong af’ en joeg ze zo naar de deur.”

Karel Bouwmeester blijft bij NAC tot begin jaren ’50. Hij geeft er de brui aan omdat er wat onenigheid ontstaan is binnen de selectie en verkast naar het bedrijfselftal van de Hero. Dat is een goede klant van hun familiebedrijf in lompen en oude metalen...

Hero

Geld houdt hij niet over aan zijn jaren bij NAC, vertelt hij in 2012. ,,Geen stuiver. We kregen twee consumptiebonnen voor een flesje limonade na de thuiswedstrijd. En die moest je wel opmaken, de week erop golden ze niet meer. Bij uitwedstrijden was het wel altijd goed geregeld, dan gingen we eten in de beste hotels. En na de competitie veertien dagen naar het buitenland.”

Ondanks het vertrek met bonje blijft de liefde voor NAC tot het einde diep in Karels hart genesteld. Graag haalt hij tot op hoge leeftijd op een terrasje in de binnenstad herinneringen op met andere oud-NAC’ers. Ze zullen deze Bouw gaan missen.