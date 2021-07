Kapotte tanden, corona, kuit, scheenbeen, hamstring: afzwaaiende Immers werd weinig bespaard bij NAC

Europees topscorer De Graaf treedt in de voetsporen van ‘Het Kanon’ en ‘Mister NAC’

14 juli Als diepgaande middenvelder met de longinhoud van een marathonloper maakte Edwin de Graaf de laatste Bredase bloeiperiode mee. Hoogtepunt was de derde plaats in de eredivisie in 2008. Tien jaar na zijn vertrek als speler keerde de Hagenaar, na vier redelijk succesvolle jaren, vorige zomer terug als assistent van de onlangs opgestapte Maurice Steijn. Vanaf heden mag hij zich hoofdtrainer van NAC noemen.