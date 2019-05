Kansen NAC stijgen aanzienlijk nu komend seizoen twee clubs promoveren naar eredivisie

Het nieuws valt in de week dat NAC van start is gegaan met een campagne om de seizoenkaarthouders hun abonnement te laten verlengen. De extra promotieplaatsen kan de Bredase club een zetje in de rug geven.

Kwaliteit

In november 2018 hebben clubs een besluit genomen over de veranderagenda, waarvan de maatregelen eigenlijk later ingevoerd zouden worden. Clubs hebben nu ingestemd om die al vanaf 1 juli dit jaar in te voeren om zo de kwaliteit van de eredivisie en het Nederlandse voetbal te verbeteren. De verdubbeling van het aantal degradanten is de meest ingrijpende maatregel.