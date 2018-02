De van zijn schorsing teruggekeerde Pablo Marí eist als aanvoerder centraal achterin zijn plaats weer op. Of de rechtsbenige Bart Meijers of linkspoot Karol Mets zal wijken voor de Spanjaard. Daarnaast moet Arno Verschueren vrezen voor zijn plaats, hij voelt de hete adem van Fabian Sporkslede. De Belgische middenvelder kende als rechtsback tegen AZ een avond om snel te vergeten. Hij had geen enkele vat op Oussama Idrissi en was in balbezit erg zwak.

Vreven daarover: ,,Hij is toen door de ondergrens gezakt, daar zijn geen excuses voor. Arno bracht te weinig, daar wil ik geen bullshit over verkopen. Ik heb hem gezegd dat als hij geen rechtsback wil spelen, hij dat moet zeggen. Dan selecteer ik hem niet meer voor die positie. Op trainingen doet hij het echter geweldig als rechtsback en in andere wedstrijden heeft hij het ook goed gedaan. Hij zegt juist dat hij altijd centrale verdediger, centrale middenvelder en rechtsback heeft gespeeld en dat hij zich prima voelt op die positie. AZ was een offday.

Op de vraag of zijn matige optreden direct consequenties heeft, antwoordt Veven: ,,Dat zou kunnen.” Om na een kleine stilte te benadrukken dat in de situatie waarin NAC nu verkeert niemand zich een mindere wedstrijd kan veroorloven. ,,Daarvoor is er te veel concurrentie. Ik kan spelers niet de hand boven het hoofd houden, dat zou niet eerlijk zijn.”

Verder is het interessant om te zien hoe lang de technische staf blijft vasthouden aan de tegenvallende Rai Vloet die zijn krediet bij het overgrote deel van Bredase achterban verspeeld heeft. De herstelde Thomas Agyepong komt er immers aan. ,,Agyepong kan op 7, 11 én 10 spelen. Dat laatste heeft hij in de play-offs al bewezen. Maandag heeft hij bij het tweede weer 45 minuten gemaakt. Hij is fit en klaar om te starten of om in te vallen.”

De wissel van Thierry Ambrose in de rust van NAC – AZ (1-3) was geen tactische omzetting, maar eentje uit voorzorg omdat de Fransman in botsing was gekomen met de keeper. ,,Over alles wat hij voelt in de buurt van zijn slechte knie, is hij erg onzeker. Hij is nu volledig fit.” Een knieblessure in de jeugd van Manchester City hield de aanvaller vrijwel het gehele kalenderjaar 2016 aan de kant.

Sadiq Umar zal ondanks zijn sterke invalbeurten vanaf de bank gebracht worden. Hoewel hij steeds fitter is, wil Vreven de Nigeriaan niet over de kling jagen. ,,Hij komt uit een andere cultuur en heeft daarom een andere denkwijze over voetbal. In Italië liep hij bij balverlies vijftig meter terug en bleef hij staan, bij ons is dat net iets anders. Het is prettig om hem achter de hand te hebben.”

Tenslotte Gianluca Nijholt. De ervaren kracht die op het tweede plan is geraakt en de zes jaar jongere Lucas Schoofs voor zich moet dulden. Desondanks zegt Vreven dat hij Nijholt nog nodig gaat hebben. ,,Op trainingen en in de groep is hij belangrijk. Persoonlijk vond ik dat Luca na de winterstop minder was dan voor de winterstop. Dat is goed te verklaren als je ziet waar hij vandaan komt. Logisch dat hij niet iedere week top is. Natuurlijk is hij niet blij dat hij niet speelt, maar hij gaat daar professioneel mee om. Zijn kansen komen nog wel.”

