Kan NAC rechtstreekse handhaving vergeten als het niet wint bij De Graafschap?

Met slechts één punt uit de eerste twee wedstrijden van het kalenderjaar is NAC geenszins goed begonnen. Zeker met oog op de prestaties van de directe concurrenten is de oogst zelfs uiterst beroerd. De Graafschap liep twee punten in, terwijl Fortuna Sittard, Excelsior en FC Groningen twee punten uitliepen. FC Emmen liep drie punten uit en PEC Zwolle zelfs vijf. Enkel ADO Den Haag en Heerenveen konden geen voordeel boeken ten opzichte van de Bredanaars. Beide clubs koesteren echter een voorsprong van vijf punten.

Om niet verder in het degradatiemoeras weg te zakken en hoop op rechtstreekse handhaving te houden, lijkt een positief resultaat in Doetinchem cruciaal. In een hoogst waarschijnlijk kolkende Vijverberg zal NAC dan beter voor de dag moeten komen dan de laatste twee wedstrijden. Hoewel er tegen ADO Den Haag in de tweede helft verbetering werd getoond.