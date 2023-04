Kameleon NAC is voer voor psychologen

update NAC weet wie ‘vuurwerk­gooi­er’ is en zoekt nog naar de ‘biergooi­ers’: ‘Dit zal zonder twijfel consequen­ties hebben’

NAC heeft de naam achterhaald van de toeschouwer die vuurwerk op het veld heeft gegooid. De club heeft deze persoon in een gezamenlijke verklaring met de gemeente Breda, de politie en het Openbaar Ministerie opgeroepen om zich te melden. De politie Breda had zaterdag nog geen nieuws over eventuele aanhoudingen of geïdentificeerde verdachten. De ‘biergooiers’ worden nog gezocht, meldt en woordvoerder van de club.