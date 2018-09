Kali: 'We moeten meer terug naar de basis met NAC'

Anouar Kali weet de nederlaag van NAC tegen Fortuna Sittard (2-3) vooral aan het mindere laatste kwartier van zijn ploeg in de eerste helft. ,,Toen hadden we door moeten drukken. We kregen een paar kansen op de 2-0. Maak je die, dan knakt er iets bij hen."

Volgens Kali koos de helft van zijn ploeg er in die fase voor om door te dekken en de andere helft om in te zakken. ,,Daardoor kwam Fortuna geregeld met een mannetje meer op het middenveld te staan. En met hun beweeglijke spelers voorin is dat vragen om problemen."

Herpakken

In zo'n geval is het volgens Kali het beste om terug naar de basis te gaan. ,,En vanuit die situatie dan weer vooruit denken." De rust bood gelegenheid aan NAC om zich te herpakken. ,,We maakte de afspraak om meteen in de tweede helft hoog druk te zetten. Het publiek ging er ook achter staan toen. Maar toen viel die lullige 1-2, dat schotje... Natuurlijk is de nederlaag niet de schuld van onze keeper, maar we liepen wel weer achter de feiten aan."

Maar ook toen geloofde Kali nog in een goede afloop. ,,We hebben ons goed herpakt, maakten de 2-2 en toen wist Fortuna het volgens mij even niet meer zo goed. Ze hebben ook echt niet veel kansen gehad in deze wedstrijd. Maar dan valt de bal uit een corner wel makkelijk binnen..."

Praten

Toch is er volgens Kali nog geen reden voor paniek bij NAC. ,,We zijn pas vijf wedstrijden op weg. We moeten goed met elkaar praten en op trainingen vol aan de bak. Ik heb dit soort situaties vaker meegemaakt. Met dit materiaal hoeven we echt niet in de problemen te komen."