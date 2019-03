Kali over gelijkspel tegen VVV-Venlo: ‘Dit voelt als een nederlaag’

video Leigh: ‘Terugknok­ken na achter­stand is heel wat voor ons’

19:18 Greg Leigh was blij met zijn doelpunt, maar nog blijer met het karakter dat zijn team zondag toonde in het duel met VVV (1-1). ,,Dat we ons na een achterstand terug knokken is een ‘big achievement’. Dat is heel wat voor ons.”