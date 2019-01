Kali (NAC) hersteld van rugklachten: ‘Ik bekijk het nu van dag tot dag en bouw het geleidelijk op’

,,Ik had last van mijn rug; overbelasting”, zegt Anouar Kali op de derde dag van het trainingskamp in het Spaanse Atamaría. ,,Vorig seizoen bij Utrecht had ik weinig gespeeld, bij NAC ging ik opeens van nul naar honderd. Met de trainer heb ik besproken om gas terug te nemen en te herstellen om na de winterstop fit te zijn.” Omdat hij amper drie groepstrainingen had meegedaan, ontbrak hij maandag in het oefenduel met Sint-Truiden. ,,Om meteen een wedstrijd te spelen, was niet verstandig. Ik moet het geleidelijk opbouwen. Ik bekijk het van dag tot dag.”

Kali maakte het begin van de wederopstanding (Willem II 1-1, ADO 1-1 en Heracles 2-1-zege) nog net mee voordat hij in de ziekenboeg belandde. ,,De eerste maanden waren we los zand. We wisten van elkaar niet hoe of wat. Later is het gegroeid en beter geworden. We deden dingen waar we niet goed in zijn. Een verdediger moet verdedigen en de bal inleveren, een middenvelder speelt in dienst van het team en een aanvaller moet gewoon scoren. Voorheen was dat andersom. De eerste drie wedstrijden straks met Willem II, ADO Den Haag en De Graafschap zijn voor ons van groot belang. Daarin moeten wij de basis leggen voor een goede tweede seizoenshelft.”