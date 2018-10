Kali na gelijkspel tegen ADO: 'We kwamen wel tussen de linies’

Via het middenveld kwam Kali veel aan de bal, maar hij vond zijn teamgenoten niet altijd. ,,Ik wil natuurlijk veel aan de bal komen. Er gaat ook veel via mij, maar af en toe zie je het gaatje niet of staat diegene niet vrij.‘’ NAC speelt met Mounir El Allouchi op het links die veel naar binnen snijdt. Daardoor ontstaat er normaal ruimte voor de verdediger die opkomt. ,,Vandaag werkte dat niet omdat de buitenspeler meeliep. De linkerkant stond vast. Via de linies kwamen we er wel een paar keer uit.‘’