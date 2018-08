'Kali is de verbindingsspeler die we misten'

Van der Gaag haalde de oefenwedstrijd tegen het EDS-team van Manchester City aan: ,,In de eerste helft zag je dat terug. Het was te langzaam, te voorspelbaar. We maakten het onszelf onnodig moeilijk. Met Anouar denken we een speler te hebben die het spel van achteruit kan versnellen en verplaatsen. De eerste helft was Greg (linksback Greg Leigh) continu vrij, maar die hebben we bijna niet bereikt terwijl we hem via de centrale verdedigers en middenvelders vrij moeten spelen. Dat zijn dingen waarvan we hopen dat Kali die kan brengen. Hij heeft agressiviteit, ervaring en is creatief. Het belangrijkste is dat hij een verbindingsspeler voor ons gaat worden.”