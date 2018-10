Kali geniet van Rat Verlegh Stadion: ‘Wat je in De Kuip hebt, heb je in Breda ook’

Samen met Robbie Haemhouts hield Anouar Kali NAC anderhalf jaar geleden uit de eredivisie. Zondag rond lunchtijd ontvangt hij zijn voormalige werkgever in een uitverkocht Rat Verlegh Stadion. ,,Ik herinner me dat het in Breda best wel intimiderend was. Het kan echt gek zijn. Wat je in De Kuip hebt, heb je in Breda ook. De derby had ik liever op zaterdagavond gehad. Dan is het donker, meer sfeer en natuurlijk het ‘Avondje NAC’.”