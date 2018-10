Kali blijft geloven in NAC: We zijn echt niet dood en begraven

NAC-aanvoerder Koch: we misten strijd en gif, dat gaat nu beter

7 oktober ,,We creëren inderdaad nog te weinig, daarin moeten we nog stappen zetten. Maar het echte pijnpunt was binnen NAC dat de echte strijd niet goed genoeg was.” Dat laatste euvel is volgens Menno Koch verholpen, zei hij zondagochtend in tv-programma van FOX Sports De Tafel van Kees.