Kali begrijpt frustratie van de trainer: 'Hij vraagt: verdedigen, inspelen. Je taak uitvoeren, dat is het'

,,Het is moeilijk om vlak na de wedstrijd in de emotie wat te zeggen, maar wat wij vandaag hebben laten zien namens de club NAC is schandalig. VVV creëert kansen door onze fouten, de goals vallen door onze fouten, weer. Wat mij het meeste zorgen baart, is dat elke bal die in de zestien komt gevaarlijk is. We zijn geen eenheid, geen team. Dan uit ik mij nog rustig", zegt Kali.

,,We krijgen altijd twee of drie doelpunten tegen, dat kan niet. De trainer vraagt echt niet zo veel, dat is nog het ergste. Ik begrijp zijn frustratie. Hij vraagt: verdedigen, inspelen. Je taak uitvoeren, dat is het. In de rust is er heel wat gebeurd in de kleedkamer. Ik ben ook tekeer gegaan, omdat dit de club NAC niet waardig is. Het uitvak zit gewoon vol hè, terwijl we het vijf wedstrijden lang niet goed gedaan hebben. Als iedereen voor zichzelf blijft spelen, gaan we hier niet uitkomen.”