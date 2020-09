Kaj de Rooij opnieuw goud waard voor FC Eindhoven, vandaag volgt weer gesprek met NAC

Opmerkelij­ke ruil NAC en RKC: Stokkers naar Waalwijk, Bilate naar Breda

11 september NAC heeft in Mario Bilate de kapstok gevonden waar het al weken naar op zoek was. De 1.90 meter lange centrumspits van RKC tekent een tweejarig contract en wordt betrokken in een ruildeal met Finn Stokkers. Donderdag zijn alle partijen rondgekomen over de spitsenwissel.