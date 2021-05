Kaartjes nacompetitiefinale NAC vliegen in recordtempo over toonbank, server explodeert

Voor het eerst in 2021 mag NAC in het eigen Rat Verlegh Stadion supporters ontvangen. Na de gewonnen halve finale tegen FC Emmen is de promotiekoorts tot grote hoogte gestegen, waardoor er een grote run op het selecte aantal tickets is. Dat zorgde even voor oververhitting van de servers aan de Stadionstraat, waardoor de website uit de lucht was.