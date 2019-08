Jubilerende El Allouchi ziet feestje verpest worden: ‘Rot avond is nog zacht uitgedrukt’

,,Niet eens omdat het mijn honderdste wedstrijd was, maar de uitslag op zich en de manier waarop. Dit is ontzettend zuur”, baalde hij. Zijn gezicht sprak boekdelen. ,,Rot avond is nog zacht uitgedrukt. In de rust zeiden we nog: het loopt voor geen meter, maar als wij niet kunnen scoren, dan zij ook niet. Dat heeft 88 minuten geduurd.”