JP: Levensgenieter met Zeeuwse roots voorzien van geelzwart DNA

Géén grensrechter. Terwijl de NAC Breda onder 17 de spullen onderin de bus zet, steken we, als staf, de koppen even kort bij elkaar. Wat doen we? We besluiten toch maar te gaan. Zonder onze vlaggenist zetten we geprikkeld koers richting hoofdstad. Vrijwilliger of niet, als staf zijn we behoorlijk boos om dit onprofessioneel gedrag.