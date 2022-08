Jort van der Sande terug na valse start: ‘Dit is nog niet het NAC dat we met z’n allen willen zien’

,,Weet je wat het is”, zeggen de blauwe ogen onder de rossige wenkbrauwen. ,,Ik loop acht jaar mee in het betaalde voetbal. Er is geen voetballer die nooit geblesseerd raakt. Ook Van der Sande (26) niet, zegt hij. ,,Ik ben niet het type om bij de pakken te gaan neerzitten.” Het is zoals het is. ,,Ik denk juist dat het voor je revalidatie goed is als je positief blijft denken. En dat je plezier hebt in je revalidatie.”