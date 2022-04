Jeugdtrainer Molhoek keert NAC in onzekere tijd de rug toe

De oud-speler van NAC, de middenvelder werd in het seizoen 2007/2008 derde van de eredivisie met de Bredase club, had dit seizoen de leiding over de onder 18. Met dat team is hij onlangs gepromoveerd naar het hoogste niveau. De 40-jarige Molhoek denkt dat ergens anders in de voetbalwereld meer kansen liggen. Ongetwijfeld ingegeven door het gegeven dat NAC ruim negen maanden te koop staat.