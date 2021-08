Jeugdig NAC laat zege door de vingers glippen en blijft ook tegen Telstar steken op gelijkspel

NAC leek de eerste zege van het seizoen in de tas te hebben, maar gaf in het slot een comfortabele voorsprong uit handen tegen Telstar. Zo eindigde het eerste Avondje NAC van het seizoen in een gelijkspel: 2-2.

Eindelijk weer. Voor het eerst sinds - hoe lang was het eigenlijk geleden? - mocht het Rat Verlegh Stadion weer eens goed gevuld zijn. Niet helemaal vol, maar met 10.118 supporters voelde dat wel zo. Van buiten de stadionmuren was ver voor aanvang van NAC - Telstar het gezang al te horen en binnen was het eerste Avondje NAC van dit seizoen tot aan ver na het laatste fluitsignaal enorm sfeervol.

In de basis twee wijzigingen ten opzichte van de eerste wedstrijd tegen VVV (2-2). Robin Schouten keerde terug na een schorsing en achterin kreeg nu Moïse Adiléhou de voorkeur boven Colin Rösler (die halverwege een niet geheel fitte Danny Bakker verving). Verder waren er nog geen versterkingen in Breda aanbeland, dus was de bank wederom erg jong.

Eerste goal Kestens

In eigen huis was het NAC dat de aanval zocht voor rust, een verademing voor de supporters, en nadrukkelijk op zoek ging naar de voorsprong. Met in de hoofdrol een uitblinkende Ralf Seuntjens (nog altijd als spits - bij afwezigheid van Mario Bilate). Het was de Ravanelli van de Haagse Beemden die na twintig minuutjes Pjotr Kestens bij de tweede paal vond. De Belg promoveerde de uitstekende counter, ingeleid door Odysseus Velanas, tot doelpunt. Zijn eerste treffer voor NAC.

Vijf minuten later stond het al 2-0. Wederom met Seuntjens in de rol van aangever. Nu met een perfecte steekbal die Velanas in staat stelde de tweede van de avond te maken. Thom Haye - sinds deze week met blonde coupe - was nog dichtbij de 3-0, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de kruising.

Spanning terug

In de tweede helft was het wachten op die derde treffer. Seuntjens was er tot tweemaal toe heel dichtbij. Twee keer op aangeven van Kestens. Maar het vizier stond niet op scherp. Daarvoor kreeg het jeugdige NAC (weer vielen twee contractloze spelers in) de rekening gepresenteerd in het slot. Vlak voor de indrukwekkende minuut applaus voor de overleden NAC-supporter Erwin Smits (bekend als DJ Wakiyan), viel uit het niets de 2-1. Gyliano van Velzen verkleinde de marge en bracht zo de spanning terug.

Weg zege

Diezelfde Van Velzen deelde drie minuten voor affluiten een enorme dreun uit. Na weifelend optreden achterin sloeg de invaller toe. En snoepte hij NAC twee punten af. Want ook al werd de Parel van het Zuiden in de blessuretijd nog vooruit geschreeuwd en kregen Velanas en invaller Ayouba Kosiah nog dotten van kansen: het bleef bij 2-2. Dus is de buit na twee potjes maar twee punten.

Opstelling NAC: Olij; Schouten, Adiléhou, Bakker (46. Rösler), Mashart; Haye, Velanas, Azzagari; Buffonge (68. Kotzebue, 75. Kosiah)), Seuntjens, Kestens (81. Van Schuppen)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.