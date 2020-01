Jeugdig en gretig NAC simpel voorbij FC Ferreiras, 1-6-zege

Het beeld met Sparta Nijkerk, evenals FC Ferreiras van het vierde niveau, is compleet anders. De passieve, afwachtende en achterover leunende houding van half december is 2,5 week later ingeruild voor een agressieve stijl van spelen. Rechtsback Robin Schouten zet druk op de punt van de zestien, mandekker Jan Paul van Hecke draait de spits de duimschroeven aan tot ver over de middellijn en Othmane Boussaid zit, als hij de bal niet heeft, zijn bewaker tot vervelens toe op de huid.

De eerste opstelling van Willem Weijs beslaat in Estádio da Nova vijf spelers die de interim-trainer onder zijn hoede heeft gehad bij de onder 19: Jan Paul van Hecke, Jethro Mashart, Yassine Azzagari, Jordan van der Gaag en Sydney van Hooijdonk. De sierlijke middenvelder Azzagari, lang uit de roulatie geweest in 2019, wordt driekwart van de speeltijd gegund op een van de twee controlerende posities vlak voor de verdediging.

El Allouchi

Uitgerekend oudgediende Mounir El Allouchi, toe aan zijn achtste trainer in vijf seizoenen NAC, zet vanaf het beginsignaal de Parel van het Zuiden op het juiste spoor met een prima poeier. Vlak voor rust is de als nummer tien acterende El Allouchi opnieuw trefzeker, ditmaal met links nadat Sydney van Hooijdonk gestuit wordt door de doelman. Kort daarop wordt een doelpunt van Van Hooijdonk, de enige spits in een 4-2-3-1-systeem, afgevlagd vanwege buitenspel. Tussen de twee goals van El Allouichi legt Boussaid subtiel met de binnenkant van de rechtervoet de bal in de verre hoek.

Volledig scherm Boussaid legt aan voor de 0-2. © BSR Agency

Afwezig bij de Bredanaars is het geblesseerde duo Nacho Monsalve en Colin Rösler plus de Ilic broers en Arno Verschueren die vanwege lichte pijntjes uit voorzorg aan de kant worden gehouden. Door het ontbreken van Verschueren en Monsalve draagt Roger Riera de aanvoerdersband.

Stokkers

In de tweede helft blijven alleen Azzagari, El Allouchi en Filipovic staan en krijgen de jeugdspelers Gylermo Siereveld en Milan Vanacker 45 minuten van Weijs. Spits Finn Stokkers komt vanaf rechts, Huseyin Dogan lost Van Hooijdonk in de punt van de aanval af. De eerste schetsen van de man die het tijdelijk voor het zeggen heeft, bevatten een heleboel informatie. Stokkers, die een strafschop verkwanselt en de bal over het doel schiet, is achter Van Hooijdonk en Dogan spits nummer drie.

Beter vergaat het Dogan die een hattrick noteert die slechts onderbroken wordt een loepzuivere vrije trap van de Portugees Daniel Oliveira. Met zijn goals tilt hij de uitslag naar een riant 1-6-overwinning voor de bezoekers.

Dinsdagochtend staat in Moncarapacho een lichte afsluitende sessie op het programma voordat de Bredase expeditie vanaf Faro in de middag naar Nederland terugvliegt.

FC Ferreiras - NAC - 1-6 (0-3) - 1. El Allouchi 0-1, 34. Bousaid 0-2, 43. El Allouchi 0-3, 67. Dogan 0-4, 79. Oliveira 1-4, 82. Dogan 1-5, 85. Dogan 1-6.

Opstelling NAC

Eerste helft: Olij; Schouten, Van Hecke, Riera, Mashart; Azzagari, Van der Gaag; Filipovic, El Allouchi, Boussaid; Van Hooijdonk.

Tweede helft: Kramer; Van Anholt, Siereveld, Vanacker, Noblejas; Azzagari (70. Mashart), Filipovic; Stokkers, El Allouchi (70. Van Hecke), Bohui; Dogan.