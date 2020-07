Jesper Drost verkiest terugkeer naar PEC Zwolle boven NAC

Jesper Drost (27) keert na vijf jaar terug bij PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder, die in de belangstelling stond van NAC, komt transfervrij over van Heracles Almelo en tekent deze week nog een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen. Dat meldt De Stentor.

Een terugkeer op het oude nest, met een contract dat hem stimuleert zich opnieuw te bewijzen, verkiest Drost boven de driejarige verbintenis die eerstedivisionist NAC voor hem klaar had liggen. PEC opende twee weken geleden de gesprekken met de spelmaker. De Bredase club voerde meerdere gesprekken met Drost en gaf hem een rondleiding op het trainingscomplex in Zundert. Desondanks kiest de speler met PEC Zwolle voor een langer verblijf in de eredivisie.

Eerder deze week werd een akkoord bereikt over een rentree bij de club waar hij als 10-jarige pupil uit Nunspeet neerstreek en meer dan honderd officiële competitieduels speelde. Als de medische keuring geen complicaties oplevert, wordt Drost na vijf jaar herenigd met PEC.

Recordbedrag

Drost groeide uit tot één van de bekendste spelers die doorbrak vanuit de Zwolse academie, ook omdat hij de club als eerste jeugdexponent een bedrag met zes nullen opleverde. De linkspoot promoveerde met PEC, won in 2014 de bekerfinale en werd een jaar later voor 1,5 miljoen euro verkocht aan FC Groningen, de club die hem eerder van zijn tweede bekerwinst af had gehouden.

Neerwaartse spiraal

De vorm die hij bij PEC etaleerde, vond hij in Groningen, en de afgelopen twee jaar bij Heracles, niet weer. Het voorbije afgebroken seizoen kreeg Drost daar door een zware knieblessure ook de gelegenheid niet toe. De spelmaker is net volledig hersteld van de operatie die hij in september onderging.

Tiende hereniging

Ondanks die neerwaartse spiraal ziet PEC in Drost de beoogde allround middenvelder en heeft het technisch hart na de gesprekken met het doelwit de overtuiging hem weer te kunnen laten renderen. Drost is de tiende speler in vier jaar tijd die door PEC na een eerder dienstverband terug wordt gehaald.