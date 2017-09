Jelle laat 'Birraz' kennismaken met Rat Verlegh Stadion

Tegenslag komt bij NAC in tweevoud

12 september Gulzig worden de bemoedigende woorden en schouderklopjes in ontvangst genomen. Keurig opgeborgen onderin de tas gaan ze mee terug naar Breda. Aan complimenten geen gebrek voor NAC. ,,Nu de punten de nog", zegt Stijn Vreven. ,,Ik wil geen mooi-weer-trainer zijn. We moeten een keer de nul gaan houden, want twaalf tegendoelpunten is te veel."