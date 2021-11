Jarige Van Schuppen mist lef bij ‘angstig’ NAC: ‘Ik krijg geen ballen tussen de linies’

Na afloop van de wedstrijd tegen Jong PSV (0-0) neemt de jarige Van Schuppen ongemakkelijk de felicitaties in ontvangst. Een rasechte NAC’er als hij beseft dat er na een gelijkspel tegen de Eindhovense beloften weinig reden is om de slingers op te hangen. „Ik had gehoopt hier de winnende binnen te schieten, maar dat lukte niet.”

„Het was een lastige wedstrijd”, verklaart Van Schuppen. „Al drie wedstrijden zijn we niet de baas aan de bal. Ik denk persoonlijk dat we daarmee wedstrijden kunnen winnen, als we de baas zijn. (...) Het lijkt angst om aan de bal te komen. Zelf heb ik dat niet echt, ik probeer zoveel mogelijk aan de bal te komen, alleen het wil nog helemaal lukken, ook niet bij het team..”

De Graaf schuift Van Schuppen op naar linkerflank

Al was het niet vanuit zijn natuurlijke habitat. Edwin de Graaf besloot na een matige helft tegen Jong FC Utrecht, toen Van Schuppen in de rust al werd geslachtofferd, de spelmaker naar de flank op te schuiven. „Ik speelde helemaal niet op mijn eigen positie, maar op ‘elf’. In de jeugd heb ik er nog wel eens gespeeld.” Van Schuppen gaat nog even in op zijn rol op de flank. Minder balcontacten, minder ruimte voor creativiteit. „Het is niet mijn favoriete positie. Al kan ik er uit de voeten.”

„Maar als ik tussen de linies aan de bal kan komen, kom ik in mijn kracht. Dan kan ik voor gevaar zorgen en mensen wegsteken. Maar dat mis ik in het team. Nu moet ik het hebben van ballen die ik zelf afpak. Ik krijg geen ballen tussen de linies. Dat is zonde. Want we voetballen ons moeilijk onder de druk uit.”

‘Verschrikkelijke reeks’

Hij weet hoe de wetten in het voetbal zijn. Zeker in zijn stad. NAC staat na zestien wedstrijden twaalfde en wist maar vijf keer te winnen. „Verschrikkelijk”, noemt Van Schuppen de reeks waarin zijn ploeg zit. ,,De laatste drie resultaten: nederlaag, gelijkspel, gelijkspel. Tegen FC Dordrecht en twee Jong-ploegen. Dan moet je minimaal twee keer drie punten pakken. Als je dat niet doet, hoor je te staan waar je nu staat. Nogmaals, dat is gewoon verschrikkelijk.”

„Weet je, ik ben twintig nu”, komt Van Schuppen toch nog even op zijn nieuwe leeftijd terug. Hij wil niet meegaan in de stellingname dat van NAC door de jeugdigheid niets geëist mag worden. „Ik ben geen tiener meer en moet er nu staan. Dat is wat ik probeer. Deze situatie is verschrikkelijk. Iedereen vindt dat. Hier moeten we uitkomen. Door hard te werken, want dan word je een keer beloond. Daar geloof ik in.”

Bekijk hier het interview: