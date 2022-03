Japanse club wil NAC-topscorer Seuntjens per direct overnemen

NAC-spits Hilterman moet denkmodus uitzetten: ‘Vrij zijn in het hoofd en op intuïtie spelen’

NAC huurde Naoufal Bannis van Feyenoord en had op Deadline Day een kwart miljoen over voor Jeredy Hilterman. Het spitsenkoppel komt maar moeizaam op gang. ,,Het klopt dat het nog niet is wat we graag van ze willen zien.”

25 februari