Jansen wacht geduldig op zijn beurt bij NAC: ‘De trainer is eerlijk naar mij, daar heb ik respect voor’

videoAnco Jansen was dé winterversterking van NAC, maar moet voorlopig op zijn beurt wachten. Ook tegen TOP Oss (3-0) begon hij op de bank. De Bredase ploeg won vijf keer op rij, dus reden voor trainer Maurice Steijn om te wisselen is er nauwelijks. Jansen heeft daar begrip voor.

,,Dat is voor mij geen issue”, is hij duidelijk. ,,De trainer is eerlijk naar mij, dat was hij van tevoren al. Als je dat eerlijk verteld wordt, dan weet je dat, daar heb ik respect voor. Begrijp me niet verkeerd, ik wil hartstikke graag voetballen, maar ergens is het ook wel logisch.” Jansen snapt dat Steijn in een dergelijke reeks aan dezelfde elf vasthoudt. ,,Neemt niet weg dat ik denk dat ik een aanwinst voor NAC ben. Ik lever nu ook al mijn bijdrage, maar dat zal in de rest van de wedstrijden ook zeker gaan gebeuren”, verzekert hij.

Het seizoen is nog lang en NAC kruipt steeds meer richting de plaatsen die recht geven op directe promotie. De Graafschap heeft nog vier punten meer en NAC staat gelijk met Almere City (dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft). De Bredase ploeg is helemaal terug in de race. ,,Ik had dat gevoel altijd wel, maar ik ben hier pas sinds de winterstop. Als je bij NAC speelt, moet je altijd meedoen. Natuurlijk is het makkelijker praten als je de punten pakt”, aldus Jansen.

Weggespeeld

Vanaf de bank zag Jansen dat het veldspel van NAC verre van goed was. ,,We werden behoorlijk weggespeeld, vond ik. Zij kregen niet echt veel kansen, twee goede, denk ik, maar ons veldspel was niet voldoende. Maar je staat bij rust gewoon met 2-0 voor. Dan wordt het wel makkelijker. Je weet ook dat het mentaal wat doet met je tegenstander als je vijf seconden voor rust de 2-0 maakt. Na rust hebben zij niet veel kansen meer gehad en moeten wij het beter uitspelen. Uiteindelijk win je met 3-0 en is het een prima overwinning.”

Hoewel het stadion leeg is, voelt Jansen de steun van de supporters. Bijvoorbeeld door de succesvolle vlaggenactie van de club. ,,Ik heb het op social media gevolgd, je ziet dat deze club enorm leeft. Heel jammer dat hier nu geen publiek mag zitten, maar het is mooi om te zien dat het leeft bij de mensen thuis.”

Bekijk hier het interview: