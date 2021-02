Jansen hoopt ook bij NAC op promotie en mooie auto als beloning: ‘We kunnen het op een weddenschapje gooien’

,,Toen duidelijk werd dat ik naar NAC zou kunnen, zei ik gelijk: daar wil ik graag heen. Op een bepaald moment werd mij medegedeeld dat het niet doorging. Toen kwam er weer een opening”, vertelt hij over ‘de achtbaan’ van dit weekend. ,,Maar ik ben blij dat het rond is gekomen”, vertelt de nieuwe aanwinst die getekend heeft tot het eind van dit seizoen.

Hij koos voor speeltijd en verliet de ploeg waar hij zo succesvol was. De club die hij in 2018 naar een onverwachte promotie schoot. ,,Dat was wel moeilijk, maar dat is voetbal. Je moet verder. Iedereen denkt dan aan zichzelf. Ik heb mooie dingen gedaan voor Emmen, ze gunden mij deze kans. Dit was voor mij de beste oplossing en ik denk ook voor NAC.”