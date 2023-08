Janosek helpt NAC met poeier van afstand en rake strafschop langs Jong AZ

Hoewel een beroerde seizoensstart in Dordrecht in de laatste minuut werd voorkomen door de gelijkmaker van nieuwkomer Patriot Sejdiu, wilde NAC in eigen huis tegen Jong AZ maar al te graag bewijzen dat het voor de bovenste plekken in de Keuken Kampioen Divisie wil strijden.

Trainer Peter Hyballa, die vorig seizoen zijn rentree bij NAC tegen Jong AZ vierde met een 5-1-zege, gooide met name zijn voorhoede op de schop. Voor Thomas Marijnissen, Jort van der Sande en gelegenheidsaanvaller Victor Wernersson was er voorin tegen de Alkmaarders geen plaats meer. Matthew Garbett, Tom Boere en Sejdiu maakten hun opwachting in de Bredase basiself. Ook aanvoerder Cuco Martina startte, ondanks dat hij afgelopen vrijdag nog met een liesblessure uitviel. Wernersson nam de plaats in van Boyd Lucassen, die als wisselspeler begon.

Bijna uitverkocht Rat Verlegh Stadion

Voortgestuwd door een vrijwel uitverkocht en geelgekleurd Rat Verlegh Stadion, startte NAC opvallend fel. Dat resulteerde in de eerste tien seconden al in een overtreding na doorjagen van Boere. En binnen vijf minuten waren er ook al twee gele kaarten te aanschouwen. Jong AZ kwam er vooral op snelheid uit, NAC was vooral via diepteballen zoekende. Het was lange tijd te slordig, want beide ploegen kwamen amper bij de vijandelijke goals.

Halverwege de eerste helft was er weer een blessuregeval voor NAC. Garbett, net terug in de ploeg na rugklachten, kon na een stevig duel niet verder. Nieuwkomer Roy Kuijpers debuteerde sneller dan verwacht.

Een benutte strafschop vlak voor rust zorgde voor opluchting bij NAC. Janosek schoot hard raak vanaf de stip, nadat er een overtreding op Sejdiu werd gemaakt. De Tsjech vertoonde zijn kunsten een minuut later nog eens met een kiezelhard schot van een meter of 25. De bal zeilde er prachtig in. Ondanks een stroeve eerste helft ging NAC toch op rozen de rust in.

Hangen en wurgen

Na rust beet NAC even meer van zich af. Het zat er vaak kort op en gaf Jong AZ weinig mogelijkheden om er snel uit te komen. De thuisploeg zocht zelf naar de derde treffer en was er via een aantal (geblokte) schoten van onder andere Sejdiu dichtbij.

In de fase daarna viel het duel opnieuw wat stil, totdat Jong AZ via de stip de 2-1 mocht maken. Jayden Addai schoot raak na een vermeende handsbal van een NAC-verdediger. Bij het penaltymoment viel Martina wederom uit met een blessure. Het was daarna overleven voor de Bredase ploeg, maar daar slaagde het met hangen en wurgen wel in.

Het eerste Avondje NAC werd verre van een spektakelstuk, maar het leverde wel de eerste driepunter op.

Opstelling NAC: Kortsmit, Kemper, Van den Bergh, Martina (Lucassen), Wernersson, Leemans, Vet, Janosek (Agougil), Garbett (Kuijpers), Boere (Van der Sande) en Sejdiu (Marijnissen).

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft De zege is voor NAC Met hangen en wurgen trekt NAC de 2-1 over de streep. Opluchting in het Rat Verlegh Stadion. Gele kaart voor Victor Wernersson Extra tijd Zes minuten komen erbij. Het spel heeft vaak stilgelegen door blessures en wissels. Ricuenio Kewal wordt vervangen door Nick Koster Publiek gaat achter NAC staan NAC moet vooral overleven na de aansluitingstreffer van Jong AZ. Dominik Janosek wordt vervangen door Sabir Agougil Cuco Martina wordt vervangen door Boyd Lucassen Maxim Dekker wordt vervangen door Jeremiah Esajas Dave Kwakman wordt vervangen door Tom Kerssens 2-1 GOAL (Penalty) van Jayden Addai! Gele kaart voor Boy Kemper Gele kaart voor Jan Van den Bergh Gele kaart voor Finn Stam Jong AZ komt terug De strafschop gaat raak via de voet van Addai. 2-1. Penalty Jong AZ! Hands van een NAC-speler. Scheidsrechter Smit wijst weer naar de stip. Tom Boere wordt vervangen door Jort van der Sande Patriot Sejdiu wordt vervangen door Thomas Marijnissen Marijnissen en Van der Sande Dubbele wissel bij NAC. Sejdiu en Boere maken plaats. Wedstrijd valt stil De bal gaat wat rond bij NAC, dat de 2-0-voorsprong wel prima vindt.

