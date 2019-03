Jan Paul van Hecke: Binnen een jaar van de amateurs van Goes naar een profcontract bij NAC

Seizoen­kaart­hou­ders NAC kunnen hun kaartje doorverko­pen

26 maart BREDA - NAC-fans met een seizoenkaart kunnen voortaan hun vaste plek in het stadion aanbieden voor de losse verkoop. Deze nieuwe service geldt vooralsnog alleen voor kaarthouders op de B-side en in Vak G. In een later stadium wordt ook de eretribune toegevoegd.