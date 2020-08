Jacques Visschers was een ondergewaardeerd NAC-icoon: ‘Een betere voetballer dan je denkt’

NAC neemt middenvel­der DJ Buffonge op proef

3 augustus Darren Raekwon McIntosh-Buffonge ofwel DJ Buffonge is vanaf deze week op proef bij NAC. De 21-jarige Engelsman met wortels in Antigua en Barbuda gaat mee op trainingskamp en zal woensdag waarschijnlijk minuten krijgen in het oefenduel met Baronie.